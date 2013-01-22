У Львові пасажирів потяга з Харкова пригощатимуть пампухами

Харків. 22 січня. УНІАН. З нагоди Дня Соборності України сьогодні на пероні головного залізничного вокзалу Львова усіх пасажирів потяга № 111 сполученням «Харків – Львів» пригощатимуть пампухами.

Як повідомили УНІАН організатори акції - Громадський рух «Відсіч» та львівська міська організація «Українська молодь – Христові», для гостей зі Східної України спечуть понад 500 пампухів. Також кожному пасажиру вручатимуть синьо-жовті стрічки і привітальні листівки.

«Минулого року, коли ми пригощали пампухами пасажирів потяга «Маріуполь – Львів», гості з Донеччини були в захваті. Цьогоріч ми підготували більш як півтисячі пампухів для гостей із Харкова, які півтори доби їхатимуть через усю Україну - від Сходу до Заходу, що дуже символічно в День Соборності», - зауважили організатори акції.

Потяг № 111 «Харків – Львів» прибуде о 13.28.