ЗМІ: адвокати Тимошенко уникають слідчого СБУ, який вручає їм підозру
«Харьковские Известия» подають відео
Харків. 23 січня. УНІАН. «Харьковские Известия» повідомляють, що їхнім журналістам вдалося зафіксувати, як Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін відмовляються прийняти від слідчого повідомлення про підозру.
Це відбулося у залі Київського районного суду м. Харкова після звершення засідання у справі ЄЕСУ 18 січня.
Як видно на відео, слідчий СБУ Микола Грабик, який розслідував кримінальні справи щодо Ю.Тимошенко та її корпорації ЄЕСУ, намагається вручити адвокатам Ю.Тимошенко, спочатку С.Власенку, а потім А.Кожем’якіну відповідні документи. Але обидва захисники не взяли їх до рук,
«Адвокати на відміну від самої Ю. Тимошенко, не побажали ознайомитися із документами слідства та підозрою в організації вбивства Є. Щербаня», зазначають «Харьковские Известия».
М.Грабик підтвердив виданню, що на відео він намагається вручити адвокатам повідомлення про підозру.