На сході оголошено штормове попередження

Харків. 24 січня. УНІАН. На 25-26 січня на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у цих регіонах очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях також сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, сильна ожеледь. На дорогах ожеледиця.

У західних та північних областях суттєве зниження температури повітря вночі до 16-21° морозу, місцями до 24-26°, вдень до 10-15° морозу.