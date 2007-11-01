З початку року на Харківщині олії виробили на 35% більше, ніж у 2006

З початку року переробними підприємствами області вироблено 172,3 тисячі тонн нерафінованої соняшникової олії

Як повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Звєрєв, згідно статистичних даних з початку року переробні підприємства області виробили 172,37 тисячі тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 34,5% більше ніж у минулому році. Лише у вересні 2007 року було вироблено 14,48 тисяч тонн цього продукту.

За словами Віктора Звєрєва, потреба Харківської області в соняшниковій олії складає 37 тисяч тонн на рік, отже наша область може забезпечити потребу 20 млн. громадян України в соняшниковій олії.

На даний час на харківських ринках стабілізувалась цінова ситуація навколо соняшникової олії. Ціна за 1 літр нерафінованої олії складає в середньому 8,4 грн, а рафінованої олії – 9,05 грн. Це відповідає середньому рівню цін на дану продукцію у других областях Україні.