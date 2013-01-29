Керівники Харківщини вшанували пам'ять Євгена Кушнарьова (додано фото)

Харків. 29 січня. УНІАН. Сьогодні керівники Харківської області вшанували пам`ять колишнього губернатора і народного депутата України Євгена Кушнарьова, якому сьогодні виповнилося б 62 роки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, перший заступник губернатора Валентин Дулуб, перший заступник голови Харківської облради Олена Олешко поклали квіти до могили політика на другому міському кладовищі.

«Євген Петрович прожив коротке, але дуже яскраве життя. За цей час він встиг стати видатним політиком. Він був прекрасним мером, дуже сильним губернатором і, напевно, не розкрив повністю свій потенціал, коли був у Верховній Раді. Разом з ним із політики пішов якийсь шарм, який він привносив з його ерудованістю, інтелігентністю, вмінням без образ поставити політичного опонента на місце. Його не вистачає, не вистачає його порад, уміння передбачати ситуації. Господь розпорядився по-своєму, і я сподіваюся, що на небесах він буде молити Господа за те, щоб наш регіон і наша країна процвітали», - сказав під час церемонії покладання квітів М.Добкін.

Довідка прес-служби ХОДА. Євген Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові. У 1989 році став одним із засновників демократичної платформи Комуністичної партії України в Харкові. У 1990 році Є.Кушнарьов став народним депутатом України першого скликання, брав участь у розробці конституції і закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У тому ж році був обраний до Харківської міської ради, яку згодом і очолив. У 1994 році обраний мером Харкова. З 1994 року по 1997 рік очолював Асоціацію міст України.

З грудня 1996 року до листопада 1998 року очолював адміністрацію Президента України. Був головою Комісії з державних нагород України, заступником голови Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи, членом Ради національної безпеки та оборони України.

У 1995 році очолив Народно-демократичне об`єднання «Нова Україна», а в 1996 році став одним із засновників Народно-демократичної партії.

У жовтні 2000 року став губернатором Харківської області. У грудні 2004 року заснував політичну партію «Нова демократія», на її з`їзді в січні 2005 року був обраний генеральним секретарем партії. У листопаді 2005 року «Нова демократія» об`єдналася з Партією регіонів, а сам Є.Кушнарьов увійшов до її виборчого списку. Є.Кушнарьов був обраний до Верховної ради України в березні 2006 року. Увійшов до фракції Партії регіонів, ставши заступником голови фракції Віктора Януковича.

Фото прес-служби ХОДА