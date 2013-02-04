У Харківській області 70% сходів озимини знаходяться у гарному стані

Харків. 4 лютого. УНІАН. У Харківській області 70% (337,54 тис га) сходів озимини знаходяться у гарному стані.

Про це повідомили УНІАН в Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації.

У господарствах області 29% сходів озимини (139,8 тис га) знаходяться в задовільному стані, 1% (близько 4,8 тис га) - у слабкому стані.

Всього в області посіяно 482,2 тис га озимини на зерно, сходи отримані на 100% площ.

Озима пшениця і тритикале посіяні на 471,1 тис га, ячмінь - на 1,3 тис га, жито - 9,8 на тис га. Крім того, озимий рапс посіяний на площі 15,1 тис га, сходи отримані на 100% площ.