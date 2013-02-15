Добкін вважає, що розпуск ВР – це дуже погано

Харків. 15 лютого. УНІАН. Розпуск Верховної ради України може поставити під загрозу підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку думку в ефірі обласного телебачення висловив губернатор Михайло Добкін.

На його думку, в разі розпуску парламенту жодна країна не зможе укладати з Україною довгострокові контракти, допоки не буде сформована нова Верховна Рада.

«Ми стоїмо на порозі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. І це дуже важливий крок для нашої країни. Тому, якщо ми самі не хочемо поховати себе як державу для інших держав, ми не маємо права допустити ситуацію, пов’язану з перевиборами», - сказав М.Добкін.

Крім цього, на його думку, розпуск парламенту стане величезним потрясінням для суспільства та економіки, адже для перевиборів буде потрібен великий обсяг коштів із бюджету.

М.Добкін також висловив переконання, що у разі перевиборів розстановка сил в парламенті серйозно не зміниться.