Делегації Харківської області прибула з візитом до США
11:29, 25 лютого 2013Харьків
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Делегацію очолює Добкін
Харків. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні розпочався візит офіційної делегації Харківської області до штату Техас Сполучених Штатів Америки.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, делегацію очолює голова облдержадміністрації губернатор Михайло Добкін.
Мета візиту - презентація промислового, сільськогосподарського, наукового та інноваційного потенціалу Харківської області, проведення зустрічей з керівництвом і діловими колами штату Техас. Крім того, учасники делегації ознайомляться з техаським досвідом видобутку нетрадиційного газу, а також з технологією гідророзриву під землею. Також планується налагодити співпрацю між Харківщиною і штатом Техас у сфері сільського господарства.
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