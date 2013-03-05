Shell активніше інформуватиме українців про сланцевий газ

Харків. 5 березня. УНІАН. Компанія «Shell», яка розпочала пошуки покладів сланцевого газу в Україні, посилить інформування українського суспільства з питань видобутку нетрадиційного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії Харківської обласної ради заступник голови облдержадміністрації Юрій Сапронов, інформуючи про результати візиту делегації Харківщини до США, яка вивчала досід видобутку сланцевого газу в цій країні.

За словами віце-губернатора, громадськість здебільшого недостатньо поінформована про технологічні процеси видобутку газу, їхній вплив на довкілля та економіко-соціальну сферу, тому необхідні об`єктивне інформування населення та відповідна позиція ЗМІ.

«ЗМІ часто грають на страхах людей, перебільшуючи загрози та граючи на емоціональному перебільшенні, тому важливо дати людям факти», - сказав Ю.Сапронов, додавши, що відповідна робота з населенням у США дала позитивні результати.

За його словами, компанія «Shell», спираючись на досвід американських колег, має намір запустити сайт, а також відкрити «гарячу» телефонну лініїю, де кожний бажаючий зможе задати будь-яке запитання, що торкається видобутку газу нетрадиційним способом.

Ю.Сапронов повідомив, що делегація на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним наприкінці лютого відвідала найбільше в Техасі газове родовище «Barnett», звідки починалася «сланцева революція» в США в 2004 році.

За його даними, технології гідророзриву при видобутку газу у США відомі з 1940 року, в Україні - з 1950. Зокрема, в Техасі з 2010 року було влаштовано 33 тисячі свердловин та проведено понад 100 тисяч гідравлічних розривів шару, а з 2007 року - 39 гідроразривів у Харківській області. «Всі дані про місця проведення гідроразривів знаходяться у вільному доступі, і можна легко простежити, чи є екологічні наслідки», - сказав Ю.Сапронов.

Він також звернув увагу на те, що сланцевий газ на родовищі «Barnett» у Техасі знаходиться на глибині 2,5 км, нижній водоносний горизонт у штаті - на глибині 600 м. На території Юзівського родовища в Харківській та Донецькій областях розвідка буде проводитися на глибині 5,2 км, а нижній водний горизонт знаходиться на глибині 700-800 м.

«Найголовніше – забезпечити цілісність стовбура свердловин. У технології, яка застосовується в США і буде застосовуватися в Харківській області, існує 7 шарів захисту стовбура свердловин, які запобігають викидам в водоносний шар», - зазначив Ю.Сапронов.

Він також продемонстрував слайди, на яких зображені газові свердловини, що у штаті Техас розтаовані поруч з різними об`єктами інфраструктури – готелями, стадіонами, аеропортами та житловими масивами.

«Всі хімічні речовини, які застосовуються при гідравлічному розриві шару, використовуються в парфумерії, косметології, кондитерській промисловості. Це акрилові волокна, пластмаса тощо. Хімічни речовини становлять 0,5% від загального обсягу суміші і сенсів у їх застосуванні рівно 2. Це захист верхньої поверхні труби від корозії в процесі експлуатації і придушення мікроорганізмів, які можуть знаходитися всередині щільних шарів піщаників», - сказав Ю.Сапронов.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

25 жовтня 2012 р. Президент України Віктор Янукович дав старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Shell» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу) у селі Веселе Харківської області.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Останнім часом у Харкові та кількох районах області, а також у Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу на сході України. Зокрема, 27 лютого депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях і звернутися до Верховної ради України з відповідним проханням.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» та ДК «Укргазвидобування» в селі Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН