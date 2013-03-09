Жіноча збірна України вийшла у лідери Чемпіонату світу з шахів

Харків. 9 березня. УНІАН. В Астані завершився 6-й тур жіночого командного Чемпіонату світу з шахів, за підсумками якого збірна України стала одноосібним лідером змагань.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українські шахістки сьогодні грали із суперницями з Франції і виграли всі чотири партії - 4:0.

Переможницями на своїх дошках стали Катерина Лагно, Ганна Ушеніна, Марія Музичук та Наталія Жукова.

У той же час, головний конкурент українок - збірна Росії - втратила очки у матчі з Грузією, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Інші матчі дня принесли такі результати: Індія - США - 2:2, Китай - Румунія - 3:1, Казахстан - Туреччина - 3:1.

Таким чином, після шести турів змагань у збірної України 11 очок. У росіянок - 10, у китаянок - 9, у грузинок - 8, у шахісток Індії - 7. Саме ці команди і претендують на медалі Чемпіонату світу за три тури до фінішу.

Як повідомляв УНІАН, командний Чемпіонат світу, що проходить у столиці Казахстану, триватиме до 12 березня.