Завтра в Ізюмі знову бунтуватимуть проти сланцевого газу

Харків. 16 березня. УНІАН. У Ізюмі Харківської області завтра, 17 березня, пройде акція протесту проти видобутку компанією «Shell» нетрадиційного газу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив уповноважений територіальної громади села Єрьомівка Ізюмського району Харківської області Сергій Худина.

За його словами, о 14.00 жителі Ізюмщини проведуть на площі райцентру мітинг, а о 15.00 вийдуть на пікетування міжнародної траси Харків – Ростов.

«О 14.00 люди вийдуть на площу й близько 15.00 вони висунуться до траси й будуть у межах міста Ізюма пікетувати трасу Харків – Ростов», - сказав С.Худина.

Він підкреслив, що учасники акції не будуть перекривати трасу.

«Ми будемо інформувати, що громада Ізюма проти розробки сланцевого газу. Це останнє попередження. Ми стараємося з останніх сил діяти в правовому полі. Щоб не було протиправних дій, ми виключно привертаємо увагу. Ніхто завдання перекривати трасу не ставить, щоб не карати своїх же громадян», - сказав він.

С.Худина наголосив, що учасники акції протесту вимагатимуть оприлюднити текст угоди між урядом України та «Sell», заборонити розробку родовищ нетрадиційного газу на території Харківської та Донецької областей, а також заборонити проводити сейсмічні дослідження фірмі «Sell» та її субпідрядникам.

За його словами, планується, що в акції протесту в Ізюмі візьмуть участь до 5 тисяч людей.

С.Худина додав, що 17 березня мітинги проти видобутку нетрадиційного газу пройдуть також у Донецьку та Слов’янську.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. У Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.

28 лютого на сесії депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській області. Рішення звернутися з відповідними вимогами до Верховної ради України було ухвалене депутатами під тиском громадськості району, понад 3 тисячі представників якої пікетували сесію районної ради. Учасники акції зібрали 2913 підписів, група активістів увійшла до сесійної зали і зажадала від депутатів ухвалити рішення призупинити дію угоди між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях (угода була підписана у Давосі 24 січня 2013 р. в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте).

Однак уже 14 березня Ізюмська районна рада на сесії скасувала своє рішення звернутися до Верховної Ради з проханням призупинити розробку та видобування сланцевого газу на території Ізюмського району.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН

