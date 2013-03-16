Завтра в Ізюмі знову бунтуватимуть проти сланцевого газу

10:01, 16 березня 2013
Харьків
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«Останнє попередження»

Харків. 16 березня. УНІАН. У Ізюмі Харківської області завтра, 17 березня, пройде акція протесту проти видобутку компанією «Shell» нетрадиційного газу.

Віктор Янукович на церемонії початку буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400», 25 жовтня 2012 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив уповноважений територіальної громади села Єрьомівка Ізюмського району Харківської області Сергій Худина.

За його словами, о 14.00 жителі Ізюмщини проведуть на площі райцентру мітинг, а о 15.00 вийдуть на пікетування міжнародної траси Харків – Ростов.

«О 14.00 люди вийдуть на площу й близько 15.00 вони висунуться до траси й будуть у межах міста Ізюма пікетувати трасу Харків – Ростов», - сказав С.Худина.

Він підкреслив, що учасники акції не будуть перекривати трасу.

«Ми будемо інформувати, що громада Ізюма проти розробки сланцевого газу. Це останнє попередження. Ми стараємося з останніх сил діяти в правовому полі. Щоб не було протиправних дій, ми виключно привертаємо увагу. Ніхто завдання перекривати трасу не ставить, щоб не карати своїх же громадян», - сказав він.

С.Худина наголосив, що учасники акції протесту вимагатимуть оприлюднити текст угоди між урядом України та «Sell», заборонити розробку родовищ нетрадиційного газу на території Харківської та Донецької областей, а також заборонити проводити сейсмічні дослідження фірмі «Sell» та її субпідрядникам.

За його словами, планується, що в акції протесту в Ізюмі візьмуть участь до 5 тисяч людей.

С.Худина додав, що 17 березня мітинги проти видобутку нетрадиційного газу пройдуть також у Донецьку та Слов’янську.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. У Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.

28 лютого на сесії депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській області. Рішення звернутися з відповідними вимогами до Верховної ради України було ухвалене депутатами під тиском громадськості району, понад 3 тисячі представників якої пікетували сесію районної ради. Учасники акції зібрали 2913 підписів, група активістів увійшла до сесійної зали і зажадала від депутатів ухвалити рішення призупинити дію угоди між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях (угода була підписана у Давосі 24 січня 2013 р. в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте).

Однак уже 14 березня Ізюмська районна рада на сесії скасувала своє рішення звернутися до Верховної Ради з проханням призупинити розробку та видобування сланцевого газу на території Ізюмського району.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН
 

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