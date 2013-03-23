Канікули у школах області можуть перенести на 8 - 14 квітня

Харків. 23 березня. УНІАН. Влада Харківщини рекомендує перенести канікули у школах області на 8 - 14 квітня.

Як повідомили УНІА у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням директора Департаменту освіти і науки ХОДА Романа Шаповала, всім районним адміністраціям Харківщини рекомендовано змінити терміни проведення шкільних канікул.

За його словами, у листі Департаменту, який було направлено всім начальникам місцевих управлінь освіти, рекомендується перенести канікули з 25 - 31 березня на період з 8 по 14 квітня. Документ носить рекомендаційний характер, і остаточні рішення ухвалюються лише на місцях.

«У листі Міністерства освіти і науки України щодо структури 2012 - 2013 навчального року рекомендовані орієнтовні терміни шкільних канікул. Остаточні дати шкільних канікул затверджують відповідні структури - управління освіти місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування», - сказав Р.Шаповал.

Він зазначив, що зміна дати проведення канікул викликана необхідністю заощадження бюджетних коштів.

«З метою економії бюджетних коштів, призначених для оплати енергоносіїв, рекомендуємо провести учнівські канікули з 8 по 14 квітня 2013 року. Це дозволить завершити опалювальний сезон не 15 квітня, як було заплановано, а 5 квітня 2013 року. Таким чином, очікувана економія бюджетних коштів, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області, орієнтовно становитиме понад 10 млн грн.», - йдеться в листі.