Збірна України з регбі програла полякам

Харків. 30 березня. УНІАН. У матчі 4-го туру Кубка Європейських Націй національна команда України зазнала поразки від збірною Польщі.

Рахунок матчу, який сьогодні відбувся у Гдині, 13:12 на користь поляків, повідомляє сайт Федерації регбі України.

Спроби зробили Беку - Грабовський, Краснодемський, реалізації: Хартьє - Косарєв.

Штрафні: Хартьє - 2.

Протистояння вийшло украй нервовим. Від ігрових дій команди раз у раз переходили до кулачних колотнеч. Як наслідок - закінчували гру колективи 13 на 13. Арбітр зустрічі показав відразу 4 червоних картки, по дві кожній команді. А завершилася гра з рахунком 13:12 на користь «орлів». У складі нашої команди спробами відзначилися Віталій Краснодемський та Владислав Грабовський, реалізацію забив захисник харківського «Олімпу» Олег Косарєв. Поляки у свою чергу занесли спробу з реалізацією і забили два штрафних.

Після чотирьох ігор в українців 10 набраних очок і третє місце в турнірній таблиці. Попереду поляки, у яких 12 балів, і німці - 15 очок.

Як повідомляв УНІАН, перше місце забезпечує вихід у дивізіон 1-А і відкриває перспективу участі у відбірковому циклі Кубка світу - 2015 - найпрестижніших у регбі змаганнях.