У створення свинокомплексу на Харківщині вкладуть $0,7 млрд

Харків. 3 квітня. УНІАН. В Харківській області у створення одного з найбільших в Україні свинокомплексів буде інвестовано більш як 700 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Найближчим часом розпочнеться реалізація інвестиційного проекту з будівництва одного з найбільших на території України суперсучасного свинокомплексу. Сума інвестицій для нас колосальна – більш як 700 млн. дол.», - сказав М.Добкін.

За словами губернатора, приватні інвестори вибрали Харківську область для створення великого свинокомплексу через те, що в регіоні найкомфортніші умови отримання дозвільної документації.

«Мені дуже приємно зазначити, що інвестори вибрали наш регіон, віддавши перевагу йому перед іншими, й основна причина в тому, що в нас найкомфортніші умови з отримання дозвільної документації. Сьогодні робоча група, створена для супроводу цього проекту, працює, не вибиваючись із графіка», - наголосив М.Добкін.