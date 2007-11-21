Харківські студенти хочуть бути економістами та інженерами

Харків. 21 листопада. УНІАН. У вищих закладах усіх рівнів акредитації на початок 2007/2008 рр. вчилися 291,6 тис. студентів.

Про це повідомляє Головне управління статистики в Харківській області, пише "Газета по-харківськи".

Найбільший попит у майбутніх фахівців мають інженерні та економічні спеціальності.

За інформацією облстата, серед харківських вузів першого і другого рівнів акредитації попитом користуються такі напрями підготовки: «Інженерія» (36,6% від загальної чисельності), «Економіка, комерція і підприємництво» (15,5%), «Освіта» (11,8%), «Медицина» (11,3%) і «Транспорт» (7,3%).

Найпопулярнішими напрямами у вузах 3-4-го рівнів акредитації стали: «Економіка, комерція і підприємництво» (23,2%), «Інженерія» (21,7%), «Право» (10,0%), «Освіта» (5,7%), «Медицина» (5,1%) і «Транспорт» (4,4%).