Міськрада відмовила в правах оренди 30 ділянок

Харків. 22 листопада. УНІАН. Депутати міськради відмінили свої попередні рішення про надання чи продовження прав оренди на землю по 30 ділянках у Харкові.

За інформацією «МедіаПорту», на сесії у середу «за» проголосувало 69 депутатів, «проти» - 24.

У списку – 10 ділянок, які орендував концерн «АВЕК», два-три, як стверджує керівник фракції «Наша Україна» Андрій РУДЕНКО, - хлібозавод «Салтівський». Також право оренди, як заявив секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, втрачають і декілька фірм, наближених до губернатора Арсена АВАКОВА.