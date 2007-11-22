Міськрада відмовила в правах оренди 30 ділянок
09:18, 22 листопада 2007Харьків
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Пролунали відомі імена
Харків. 22 листопада. УНІАН. Депутати міськради відмінили свої попередні рішення про надання чи продовження прав оренди на землю по 30 ділянках у Харкові.
За інформацією «МедіаПорту», на сесії у середу «за» проголосувало 69 депутатів, «проти» - 24.
У списку – 10 ділянок, які орендував концерн «АВЕК», два-три, як стверджує керівник фракції «Наша Україна» Андрій РУДЕНКО, - хлібозавод «Салтівський». Також право оренди, як заявив секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, втрачають і декілька фірм, наближених до губернатора Арсена АВАКОВА.
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