Харків візьме позику в $ 100 мільйонів

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харків залучить до свого бюджету суму у 100 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про зовнішню позику такого розміру було ухвалене 21 листопада на 15-й сесії Харківської міськради V скликання.

Позика до бюджету Харкова у сумі 100 млн. грн. на 5 років може бути у формі укладення угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній в іноземних фінансових установах. Відсоткова ставка за користування залученими коштами - не більше 9,5% річних. Термін повного погашення основної суми боргу за позикою - не пізніше 31 грудня 2012 р.

Кошти залучаються з метою реалізації проектів, які фінансуються з бюджету розвитку міста, зокрема, проектів капітального будівництва та реконструкції об`єктів міста, житлового фонду міста, міських шляхів та мостів, придбання основних фондів для комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Посилаючись на слова міського голови Михайла ДОБКІНА, прес-служба міськради повідомляє, що напередодні Харків отримав у Києві дозвіл залучити до міського бюджету позику в 100 млн. грн.

За словами М.ДОБКІНА, документ про це був підписаний минулої п’ятниці у Міністерство фінансів України. Він зазначив, що завдяки позиці місто розширить види і обсяги робіт, які плануються у Харкові, і ці роботи можуть розпочатися в травні 2008 р.

Раніше повідомлялося, що залучені кошти, зокрема, допоможуть завершити реконструкцію Пушкінської вулиці. Також передбачається, що 175 млн. грн. з окресленої суми буде спрямовано на ремонт внутрішніх мереж будинків Салтівського та Олексіївського житлових масивів, 17 млн. грн. – на модернізацію дільниці очищення стічних вод КП «Харківкомуночиствод», 10 млн. грн. – для пореб підприємства «Харківські теплові мережі», 200 млн. грн. – на ремонт шляхів.