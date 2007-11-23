Президент нагородив харків’ян у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору

Харків. 23 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив групу харків’ян з нагоди Дня вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, згідно з Указом глави держави за вагомий особистий внесок у дослідження голодоморів в Україні, активну громадську діяльність з метою вшанування пам`яті жертв трагедії нагороджені:

ФЕЛЬДМАН Олександр Борисович – голова Харківського міського благодійного фонду «АВЕК» - орденом «За заслуги» І ступеня.

ГУБСЬКИЙ Павло Васильович – член Організаційного комітету з підготовки та проведення в області заходів щодо вшанування та увічнення пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій - орденом «За заслуги» III ступеня.

ПАСІЧНИК Володимир Михайлович – проректор Інституту сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум».

ТРОФИМЕНКО Оксана Іларіонівна – голов Балаклійської районної громадської організації «Справедливість» - орденом княгині Ольги III ступеня.

Почесне звання «За служений вчитель України» присвоєно ОЛЕФІРУ Іллі Миколайовичу – директору Волохів`ярського навчально-виховного комплексу, Харківська область.

Довідка. Протягом 20-го сторіччя Україна пережила три голодомори: 1920-1921, 1932-1933, 1946-1947 рр. За деякими даними, у найбільшому за масштабами голодоморі 1932-1933 рр. померло близько 10 мільйонів людей, третина з яких – діти.

В Харківській області від голоду померло близько 2 мільйонів людей.