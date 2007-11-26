Металіст – Зоря 2:1

Харків. 26 листопада. УНІАН. У матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст на своєму полі завдав поразки луганській Зорі.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч завершилася з рахунком 2:1.

На після матчевій прес-конференції головний тренер Зорі Олександр КОСЕВИЧ відзначив майстерність харків’ян, і Металіст, на його думку, був кращий в атаці.

Наставник Металіста Мирон МАРКЕВИЧ висловив тривогу з приводу двох останніх ігор команди, зазначивши, що його підопічні «грали не в свій футбол». Він має надію, що у другому колі все в команді налагодиться.

Набравши у 17 іграх 36 очок, Металіст посідає 4 місце в турнірній таблиці.

Наступну гру Металіст проведе 1 грудня на виїзді із Закарпаттям.

ФК Харків поступився в гостях Дніпру (0:1) і з 17 очками посідає 11 місце.

Лідирують Шахтар (41), Дніпро (40), Динамо (36).

Результати решти матчів 17-го туру: Металург (3) - Кривбас 1:1, Ворскла - Закарпаття 2:0, Шахтар - Нафтовик-Укрнафта 1:1, Карпати - Таврія 4:0 (Кобін, Арсенал - Динамо 0:1, Чорноморець - Металурга (Д) 1:0.

Чорноморець - 27, Таврія - 24, Кривбас - 21, Зоря і Металург (3) - по 20, Арсенал - 19, ФК Харків, Металург (Д) і Ворскла - по 17, Карпати - 16, Закарпаття - 14, Нафтовик - 11 очок.