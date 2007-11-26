12 років в’язниці за подвійне вбивство

Харків. 26 листопада. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області від 26 листопада ніде не працюючого 49-річного мешканця одного з населених пунктів області засуджено на 12 років позбавлення волі за умисне вбивство двох осіб.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН державний обвинувач прокуратури Харківської області Ольга СМИРНОВА.

За її словами, у лютому 2007 р. цей громадянин зайшов до знайомих, з якими неодноразово вживав спиртні напої і до яких мав особисту неприязнь через те, що останні, за його словами, ображали його нецензурною лайкою. Заставши «кривдників» сплячими, він вирішив помститися. Знайшовши на подвір’ї сокиру, гість обухом двічі вдарив кожного з чоловіків по голові і спокійно пішов геть. Наступного дня потерпілі були доставлені до районної лікарні, де невдовзі померли.

Вирок ухвалено за ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство, умисне вбивство двох осіб).