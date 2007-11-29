Харківщина презентує себе в Італії

Харків. 29 листопада. УНІАН. У грудні відбудеться презентація Харківської області в Італії.

Як повідомляє сайт облради, сьогодні депутати затвердили витрати на цей захід.

Презентація дасть змогу іноземним інвесторам познайомитися з новинками харківської промисловості, а в перспективі – збільшити товарообіг між Україною та Італією.

Відповідно були внесені зміни щодо фінансування Програми розвитку експортного потенціалу області.