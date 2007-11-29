Харківщина презентує себе в Італії
19:57, 29 листопада 2007Харьків
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Це відбудеться в грудні
Харків. 29 листопада. УНІАН. У грудні відбудеться презентація Харківської області в Італії.
Як повідомляє сайт облради, сьогодні депутати затвердили витрати на цей захід.
Презентація дасть змогу іноземним інвесторам познайомитися з новинками харківської промисловості, а в перспективі – збільшити товарообіг між Україною та Італією.
Відповідно були внесені зміни щодо фінансування Програми розвитку експортного потенціалу області.
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