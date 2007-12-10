Харків. 10 грудня. УНІАН. Обігравши місцеву «Юракадемію» з рахунком 3:0, харківський Локомотив здобув Кубок України з волейболу і вп’яте став переможцем цього престижного турніру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі команди, всі три партії цього матчу, який пройшов 9 грудня, завершилися з рахунком 25:16, 25:23, 25:21 на користь Локомотива.

Фінальна гра не була такою напруженою чи драматичною, як деякі зустрічі на шляху до фіналу. Лише в другій партії залізничники змусили похвилюватися своїх уболівальників, коли на деякий час пропустили Юракадемію вперед.

Призи кращих гравців команд отримали Олександр СТАЦЕНКО (Локомотив), Станіслав КОРНІЄНКО (Юракадемія) та Ігор НОВІКОВ (ІмпексагроСпорт, Черкаси – третій пизер).

Спеціальний приз від Південної залізниці вручено головному тренеру Локомотива Юрій ФІЛЛІПОВИЧ.