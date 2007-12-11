Міліція затримала депутата-регіонала

Співробітниками обласної міліції затриманий депутат Московської районної ради Харкова Олег МЕДВЄДЄВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських з’язків Головного управління МВСУ в Харківській області, депутата затримано згідно зі ст.115 Кримінального кодексу України у зв’язку з порушенням стосовно нього кримінальної справи з боку прокуратури Харківської області.

У прес-службі прокуратури підтвердили, що «6 грудня 2007 р. було порушено кримінальну справу стосовно громадянина М., мешканця м. Харкова, за фактом організації замаху на вбивство секретаря Харківської міськради Г.А.Кернеса, передбаченого ч.3 ст.27, ст. 15 та пунктів 1, 5, 11, 12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Того ж дня підозрюваний був затриманий у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України».

Постановою суду термін затримання подовжено на 10 діб. Досудове слідство у справі проводить прокуратура області, повідомили у її прес-службі. Кримінальний кодекс передбачає в цьому випадку покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року біля готелю «Національ» (який належить Г.КЕРНЕСУ), а також у червні цього поблизу Харківської міськради (коли звідти вночі виходив Г.КЕРНЕС), сталися вибухи, за фактами яких були порушені кримінальні справи. В одному випадку (біля готелю) вибуховий пристрій був прилаштований до ялинки, і тоді ніхто не постраждав, у другому – вибух пролунав на даху будинку через дорогу навпроти мерії. Кількома роками раніше у Харкові також мали місце два інциденти з підпалом і підривом автомобілів Г.КЕРНЕСА.

Секретар міськради робив неодноразові заяви, у яких ці факти він трактував як замахи на його життя.

О.МЕДВЄДЕВ був обраний депутатом райради за списком Партії регіонів. Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року цей депутат був доставлений у лікарню швидкої та невідкладної допомоги з порізаним обличчям – на нього було вчинено напад невідомими.

Сьогодні деякі місцеві видання пишуть, що МЕДВЄДЄВ (власник ресторану «Околиця») нещодавно повернувся з-за кордону, де перебував на лікуванні.