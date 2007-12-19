Салигін не виключає свого арешту

Харків. 19 грудня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН заявляє про можливість його арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, заява В.САЛИГІНА розміщена на особистому веб-сайті голови облради.

«У зв’язку з тим, - йдеться в заяві, - що саме за моєї ініціативи чергова сесія Харківської обласної ради V скликання планує розглянути питання реабілітації людей, які постраждали від політичних репресій на початку 80-х років, та беручи до уваги ситуацію зі складанням Службою безпеки України протоколу нібито про корупцію з мого боку, вважаю цілком ймовірним свій арешт. Приводом може стати, наприклад, те, що я наполягав на виділенні коштів на будівництво Харківського метрополітену або успішна реалізація програми «Земля - людям!».

В.САЛИГІН вважає, що «на Харківщині такий розвиток подій стає сьогодні реальністю, оскільки як ніколи залежить від дій людини, яка ще за часів СРСР саме займалася політичними репресіями. Сьогодні ця людина за своєю посадою координує роботу всіх правоохоронних та судових органів Харківської області».