На Сході можливий мокрий сніг

Харків. 19 грудня УНІАН. 20 грудня в Україні буде хмарно. У західних областях істотних опадів не очікується; на решті території пройде невеликий сніг і мокрий сніг, на сході можлива слабка ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважатиме західний і північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Уночі температура буде 0-5° морозу, удень – від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-2° тепла, вдень – до 5° тепла; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

21-22 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями і невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. 21 грудня на заході, 22 грудня на Правобережжі та в Криму – без істотних опадів. В західних областях місцями очікується туман; на дорогах країни – ожеледиця. Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, 21 грудня в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в західних областях 3-8° морозу, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 10-13° морозу. Денна температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні та Прикарпатті місцями 5-8° тепла.

23-24 грудня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 2-8° морозу, на Прикарпатті – до 11° морозу, вдень – від 3° морозу до 3° тепла; у Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу; в Криму вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області у четвер буде хмарно, місцями йтиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

21-22 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. 21 грудня у Київській області невеликі опади, 22 грудня – без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На 23-24 грудня опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла