Добкін: «не дочекаєтеся»

Харків. 22 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не вважає законною можливість перевиборів у 2008 році.

«Я сьогодні не читаю гороскопи, і я сьогодні не читаю заяви, як ви говорите, деяких політологів. Для того щоб спати спокійніше і не забивати собі голову всякими нісенітницями, а займатися тими справами, заради яких мене харків`яни вибирали в крісло мера», - передає слова М.ДОБКІНА «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на «Акценти» Першого ділового каналу.

«Я гадаю, що законодавець, передбачаючи ті або інші терміни, на які вибирається чи то Президент, чи то мер, чи то Верховна рада, він не просто так брав цифри – 4 роки, 5 років. Він усвідомлено передбачав, що впродовж року-двох що-небудь кардинальне змінити і реалізувати ту передвиборчу програму – чи то президентську, чи то партійну, чи то передвиборчу програму кандидата на посаду міського голови – неможливо. Необхідно дати чи то команді, чи то якійсь особі якийсь час роботи, а після закінчення терміну, як і належить, людина повинна відзвітувати», - сказав М.ДОБКІН..

Мер вважає, що «найкраща оцінка – це голоси виборців, чи то за політичну силу, чи то за Президента, чи то за мера того або іншого міста. Ось найголовніший критерій. Ні політологи, ні політичні базіки, які сьогодні розвелися в такій кількості, що, напевно, їх можна експортувати в інші країни, не здатні сьогодні дати оцінку тим або іншим діям. У нас це можна зробити згідно з Конституцією, згідно з чинним законодавством після закінчення каденції, і народ визначиться. У нас народ обдурити неможливо».

М.ДОБКІН сказав: «Минула виборча кампанія в місті Харкові у Верховну раду була побудована навколо моєї скромної персони. І кожен заїжджий представник біло-оранжевого табору намагався таким чином привабити на свою сторону якомога більше харків`ян, вважаючи, що чим більше вони критикуватимуть місцеву владу, тим більше голосів вони наберуть. Вони жодним чином, як і вона (Ю. ТИМОШЕНКО – Ред.) не можуть впливати на волю харків`ян. Вирішать харків`яни, що ми не справляємося зі своїми завданнями, – означає це буде вердикт, якому підкорятимуться всі».

«Побажали харків`яни бачити в кріслі міського голови конкретно Михайла ДОБКІНА з 2006 по 2010 рік – значить я працюватиму, - заявив М.ДОБКІН, - до закінчення своїх повноважень, якщо не настане один з трьох пунктів, по яких мене можна зняти з посади. А всі ці заяви, як і багато чого, що обіцяла свого часу виборча кампанія, так і залишаться порожніми заявами».

Як повідомляв УНІАН, за неповних два роки роботи питання про відставку М.ДОБКІНА ставили різні політичні і громадські організації Харківщини. Зокрема, восени 2006 р. шість обласних парторганізацій зробили заяву і розпочали акції про недовіру М.ДОБКІНУ. Їх підтримали об’єднані профспілки Харківщини, а також дрібні підприємці. Свою кампанію за відставку мера тоді ж розпочав «Міський дозор» на чолі з його лідером Владиславом ПРОТАСОМ – ця організація тривалий час провадила збір підписів за проведення дострокових виборів мера Харкова.