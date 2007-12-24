”Металіст” збільшує статутний фонд

Харків. 24 грудня. УНІАН. ВАТ "ФК "Металіст" планує збільшити статутний фонд на 12 млн.грн шляхом розміщення 48 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Таке рішення ухвалене 11 грудня на зборах акціонерів ВАТ. Про це повідомляється в бюлетні "Цінні папери України".

Мета розміщення акцій – залучення додаткових коштів для подальшого розвитку ВАТ "ФК "Металіст". Планується, що статутний фонд після збільшення складе 38 млн.152,8 тис.грн.