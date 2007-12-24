Метро працюватиме цілодобово

14:13, 24 грудня 2007
Харьків
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Поки що тільки на Новий рік:)

Харків. 24 грудня. УНІАН. З 31 грудня на 1 січня харківський метрополітен працюватиме всю ніч.

Про це агенції «Медіапорт» повідомив замначальника метрополітену з експлуатації Михайло Карамшук.

За його інформацією, на лінії в Новорічну ніч виведуть додаткові вагони. Скільки їх буде в адміністрації метро поки вирішують, але М.Карамшук зазначив, що це буде не менше десяти додаткових вагонів.

 

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