Метро працюватиме цілодобово

Харків. 24 грудня. УНІАН. З 31 грудня на 1 січня харківський метрополітен працюватиме всю ніч.

Про це агенції «Медіапорт» повідомив замначальника метрополітену з експлуатації Михайло Карамшук.

За його інформацією, на лінії в Новорічну ніч виведуть додаткові вагони. Скільки їх буде в адміністрації метро поки вирішують, але М.Карамшук зазначив, що це буде не менше десяти додаткових вагонів.