Померла одна з найстарших мешканок області
14:31, 24 грудня 2007Харьків
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Катерині Твердохліб був 101 рік
Харків. 24 грудня. УНІАН. У суботу о 18:00 на 102-му році життя померла одна з найстарших мешканок Харківської області, почесний житель Харківської області, Герой соціалістичної праці Катерина Твердохліб.
Про це 24 грудня повідомила прес-служба Харківської облради.
7 грудня Катерині Твердохліб виповнився 101 рік. Звання "Почесний житель Харківської області" їй було надане 29 листопада 2007 р.
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