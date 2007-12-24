Померла одна з найстарших мешканок області

Харків. 24 грудня. УНІАН. У суботу о 18:00 на 102-му році життя померла одна з найстарших мешканок Харківської області, почесний житель Харківської області, Герой соціалістичної праці Катерина Твердохліб.

Про це 24 грудня повідомила прес-служба Харківської облради.

7 грудня Катерині Твердохліб виповнився 101 рік. Звання "Почесний житель Харківської області" їй було надане 29 листопада 2007 р.