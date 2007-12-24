БЮТ: на Харків здійснюється рейдерська атака

Харків. 24 грудня. УНІАН. Фракція БЮТ заявляє про систематичні порушення законів та Конституції України в діях керівників Харківської міської ради і звертається у зв’язку з цим до вищих інстанцій країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи» керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН, коментуючи підготовку до 17-ї сесії, яка має відбутися у вівторок, 25 грудня.

За його словами, «міська влада не чує депутатів, і ті помилки і непорозуміння, на які ми вказували раніше, продовжуються. Мають місце систематичні порушення, небажання дотримуватися букви закону і робити все прозоро, - заявив С.СЬОМОЧКІН».

Він назвав ненормальним те, що депутатів закликають не реагувати на протести прокурора Харкова щодо незаконних ухвал міськради, що на сесію знову вноситься понад 20 питань про відміну рішень міськради попереднього скликання, немає ніякого реагування на численні рішення судів. Особливу тривогу, сказав С.СЬОМОЧКІН, викликає процес «перерозподілу земельних ресурсів». Це, на його думку, призведе до того, що незабаром «незначна група осіб буде володіти близько 70% нерухомості та земельних ділянок Харкова». До особливих ризиків керівник фракції відніс і спроби передати в концесію стратегічні об’єкти Харкова, зокрема, аеропорт, який, за його словами, намагаються віддати іноземній комерційній структурі на 49 років.

С.СЬОМОЧКІН вважає, що на Харків «здійснюється рейдерська атака», яка загрожує майбутньому півторамільйонного міста.

Він повідомив, що у зв’язку з подіями, «фракція БЮТ сьогодні звернулася до Міністра внутрішніх справ, голови СБУ, Генпрокурора», а також звертає увагу Президента і прем’єр-міністра країни. Депутати сподіваються, сказав С.СЬОМОЧКІН, що порушення, яких припускається «одна й таж група чиновників з 5-6 осіб будуть кваліфікувати згідно з Кримінальним кодексом».