У вівторок – 17 сесія міськради
22:34, 24 грудня 2007Харьків
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У порядку денному – понад 70 питань
Харків. 24 грудня. УНІАН. У вівторок, 25 грудня, відбудеться чергова 17 сесія Харківської міської ради V скликання.
Як повідомляє прес-служба міськради, депутати розпочнуть роботу о 10.00 у сесійній залі міської ради.
Сесія транслюватиметься у прямому ефірі на харківських телеканалах: «7 канал», «Simon» та «ОТБ».
На сесії планується розглянути понад 70 питань.
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