У вівторок – 17 сесія міськради

22:34, 24 грудня 2007
Харьків
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У порядку денному – понад 70 питань

Харків. 24 грудня. УНІАН. У вівторок, 25 грудня, відбудеться чергова 17 сесія Харківської міської ради V скликання.

Як повідомляє прес-служба міськради, депутати розпочнуть роботу о 10.00 у сесійній залі міської ради.

Сесія транслюватиметься у прямому ефірі на харківських телеканалах: «7 канал», «Simon» та «ОТБ».

На сесії планується розглянути понад 70 питань.

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