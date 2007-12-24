У вівторок – 17 сесія міськради

У порядку денному – понад 70 питань

Харків. 24 грудня. УНІАН. У вівторок, 25 грудня, відбудеться чергова 17 сесія Харківської міської ради V скликання. Як повідомляє прес-служба міськради, депутати розпочнуть роботу о 10.00 у сесійній залі міської ради. Сесія транслюватиметься у прямому ефірі на харківських телеканалах: «7 канал», «Simon» та «ОТБ». На сесії планується розглянути понад 70 питань.

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