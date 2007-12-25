Ремонт газопроводу закінчено

Харків. 25 грудня. УНІАН. Наслідки аварії на гілці магістрального газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ у Красноградському районі усунені, всі ремонтні роботи закінчені.

Подача газу триває у звичному режимі, повідомили в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася вранці, 24 грудня, на 85-му кілометрі газопроводу між населеними пунктами Комишувате – Гірчаки. У трубі високого тиску діаметром 600 мм було виявленно витік газу.