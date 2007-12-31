Українці назвали подію і політика року

54,6% українців назвали головною подією 2007 року вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, представлені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Другою за значенням подією року, на думку опитаних, стало призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України. За це висловилися 10,1% респондентів.

Третім у рейтингу подій 2007 року йде розпуск Верховної Ради V скликання – 3,8%.

Вибори голови ВР та аварії на шахтах назвали подіями року по 1,4% опитаних, вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років – 1%.

3,9% опитаних вважають, що жодна з подій, року, що минає, не заслуговує на особливу увагу. Не змогли відповісти на запитання про найважливішу подію року 18,1% опитаних.

30,7% українців назвали лідера БЮТ, прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО політиком 2007 року.

На другому місці у цій категорії лідер Партії регіонів, колишній глава уряду Віктор ЯНУКОВИЧ, якого політиком року назвали 14,8% опитаних.

Третім у рейтингу йде Президент України Віктор ЮЩЕНКО – 6,6%, четвертим - голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК – 4%.

Лідера блоку свого імені Володимир ЛИТВИНА політиком року назвали 3,8% респондентів, голову КПУ Петра СИМОНЕНКА – 2,5%, лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА -2,4%.

12,3% опитаних українців вважають, що жоден з названих не гідний бути обраним політиком року. Не змогли відповісти на запитання 16,8%.

Соціологічне дослідження проводилось з 20 по 26 грудня 2007 року. Загалом було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Ймовірна похибка вибірки - 2,3%.