На базі ХУПС відкрився центр мовної підготовки офіцерів

Харків. 8 січня. УНІАН. На базі Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба розпочав роботу навчально-науковий центр мовної підготовки військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, центр розпочав роботу згідно з наказом міністра оборони України з початку січня 2008 р. Подібні центри утворені також на базі видових вищих військових навчальних закладів у Львові та Севастополі.

Головними завданнями навчально-наукових центрів є впровадження новітніх методик вивчення іноземних мов, а також організація мовної підготовки військових, з урахуванням особливостей військової лексики за стандартами європейських армій STANAG-6001.

Центр, розташований у стінах Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, тісно співпрацює з кафедрою іноземних мов, однак вважається окремим навчальним підрозділом. Його очолив кандидат технічних наук підполковник Олег КАРПЕНКО.

Цей офіцер, як і шестеро його підлеглих – цивільних працівників, пройшов спеціальну підготовку за кордоном і має дозвіл на викладання іноземних мов та проведення наукової роботи.

Свою роботу навчально-науковий центр мовної підготовки в ХУПС орієнтує на знання офіцерами та курсантами англійської мови, яка використовується в авіаційних частинах країн-членів НАТО.

Випускники мовних курсів у Харкові матимуть змогу проходити службу у багатонаціональних підрозділах за кордоном, виконувати бойові завдання разом з іноземними військовими авіаторами.