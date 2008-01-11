У черзі в «Ощадбанк» помер чоловік

Запоріжжя. 11 січня. УНІАН. У Запоріжжі в черзі в «Ощадбанк» помер літній чоловік.

Як повідомили УНІАН у керівництві Управління МВС України в Запорізькій області, повідомлення про загибель людини надійшло в міліцію сьогодні рано вранці.

"Люди, які стояли в черзі у відділення "Ощадбанку", розташованому в Хортицькому районі Запоріжжя, повідомили, що одному з них - літньому чоловіку раптово стало погано й він помер", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, виїхавши на місце події, співробітники міліції дійсно знайшли під відділенням банку труп літнього чоловіка - жителя Запоріжжя 1939 р.н., який, за словами свідків, прийшов у банк для оформлення документів, необхідних для отримання компенсації внесків Ощадбанку СРСР.

Що конкретно стало причиною загибелі людини, зараз встановлюють судмедексперти.

Люди, які стояли в черзі із загиблим, стверджують, що у чоловіка після декількох годин стояння в черзі на морозі не витримало серце й прогнозують, що сьогоднішній випадок навряд буде єдиним: щоб одержати компенсації в запорізьких відділеннях «Ощадбанку» пенсіонери займають чергу о 5-6 ранку й проводять у чергах по декілька годин.