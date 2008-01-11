Шурма пропонує децентралізовані закупівлі інсуліну

Харків. 11 січня. УНІАН. Повернення до старої централізованої системи закупівлі інсулінів спровокує соціальний вибух в суспільстві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігор ШУРМА.

Міністерство фінансів України, повідомляє прес-служба, не підтримало пропозицію харківської міської влади зберегти у 2008 році децентралізовану систему закупівлі інсулінів для хворих на цукровий діабет, яка діяла у 2007 р. Про це йдеться у листі-відповіді Міністерства фінансів України на звернення Харківської міської ради до Кабінету Міністрів України, прийнятому на 16 сесії міської ради 21 листопада 2007 р.

«За висновками ГоловКРУ така децентралізація у 2007 році за відсутності відпрацьованого механізму організації торгів по закупівлі препаратів інсуліну на рівні району призвела до несвоєчасного проведення процедур закупівель та порушень при їх здійсненні, а також до значного збільшення ціни закупівель та витрат на їх проведення», - йдеться у листі Міністерство фінансів України. У ньому також зазначається, що у 2008 році вказані видатки будуть знову враховані до рівня обласних бюджетів.

«Міська влада має моральне право порушувати питання про повернення до децентралізації закупівель інсулінів для забезпечення ними хворих на цукровий діабет у зв’язку з тим, що ні один термін проведення процедур закупівель інсулінів не був прострочений. А закупівельні ціни були прозорими. У 2007 році ми не отримали жодної скарги щодо забезпечення хворих інсулінами», - стверджує І.ШУРМА.