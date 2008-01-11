На Харків насуваються вибори?

Харків. 11 січня. УНІАН. Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування вирішив створити робочу групу для підготовки проекту висновку щодо можливості призначення Верховною радою України позачергових місцевих виборів у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний веб-сайт Верховної ради України.

На засіданні Комітет розглянув звернення Голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА про можливість призначення Верховною радою України позачергових виборів депутатів до Харківської міської ради та Харківського міського голови.

Народні депутати заслухали інформацію заступника голови Комітету Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО про звернення А.АВАКОВА, у якому йдеться про порушення чинного законодавства в сфері земельних відносин, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, політичних партій і громадських організацій Харківською міською радою та Харківським міським головою.

За підсумками обговорення, було вирішено створити робочу групу з цього питання у складі народних депутатів Миколи ТРАЙДУКА (керівник групи), Сергія ГОРДІЄНКА, Владислава КАСЬКІВА, Вадима ПЕТРЕНКА, Віктора ПИЛИПИШИНА.

Робочій групі доручено підготувати проект висновку з цього питання в термін до 9 лютого 2008 року та подати його на розгляд Комітету, повідомляє веб-сайт ВРУ.