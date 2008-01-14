У КВУ болить голова за Харків

19:54, 14 січня 2008
Харьків
0 0

15 січня у Києві поговорять про перевибори мера

Харків. 14 січня. УНІАН. Круглий стіл «Криза в харківській міській владі та перспективи проведення у Харкові позачергових виборів міського голови» планує повести Комітет виборців України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КВУ, круглий стіл розпочне роботу у вівторок, 15 січня, о 12-й годині в Києві у приміщенні прес-центру інформаційної агенції «РБК-Україна» (вул. Грушевського, 10).

Темами дискусії стануть правові та політичні передумови проведення у Харкові позачергових виборів, ймовірні кандидати на посаду міського голови Харкова та їхні шанси.

До участі у роботі круглого столу запрошені Ігор Попов, Олег Ляшко, Віталій Бала, Кость Бондаренко, Вадим Денисенко, Олесь Доній, Віктор Небоженко, Володимир Фесенко, Олег Медведєв, Ігор Когут, Вадим Карасьов та інші.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter