У КВУ болить голова за Харків

Харків. 14 січня. УНІАН. Круглий стіл «Криза в харківській міській владі та перспективи проведення у Харкові позачергових виборів міського голови» планує повести Комітет виборців України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КВУ, круглий стіл розпочне роботу у вівторок, 15 січня, о 12-й годині в Києві у приміщенні прес-центру інформаційної агенції «РБК-Україна» (вул. Грушевського, 10).

Темами дискусії стануть правові та політичні передумови проведення у Харкові позачергових виборів, ймовірні кандидати на посаду міського голови Харкова та їхні шанси.

До участі у роботі круглого столу запрошені Ігор Попов, Олег Ляшко, Віталій Бала, Кость Бондаренко, Вадим Денисенко, Олесь Доній, Віктор Небоженко, Володимир Фесенко, Олег Медведєв, Ігор Когут, Вадим Карасьов та інші.