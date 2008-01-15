Останнє літо Добкіна

Київ. 15 січня. УНІАН. Експерти Комітету виборців України прогнозують, що позачергові вибори мера Харкова можуть відбутися всередині літа 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу повідомив керівник КВУ Ігор ПОПОВ.

За його словами, ситуація, що склалася в Харківській міській владі, має всі ознаки підготовки до виборчої кампанії. Він нагадав, що проведення позачергових виборів мера Харкова було одним із пунктів коаліційної угоди БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Також, за його словами, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ надіслав відповідне звернення до Верховної Ради, яке вже розглянув профільний комітет.

За прогнозами експертів КВУ, вже до кінця січня буде створена Тимчасова слідча комісія ВР з метою перевірки роботи влади Харкова. На думку експертів, створення комісії одностайно підтримають фракції парламентської більшості, однак до складу комісії увійдуть представники всіх фракцій. КВУ прогнозує, що звіт слідчої комісії буде заслуханий не пізніше, ніж через три місяці після початку її роботи, а висновок Комітету ВР з питань місцевого самоврядування щодо дострокового припинення повноважень Харківського міського голови буде позитивним. В такому разі, за словами І.ПОПОВА, позачергові вибори міського голови можуть бути призначені на середину літа 2008 року. Він додав, що у випадку дострокового припинення повноважень мера його обов’язки має виконувати секретар міськради. Однак не виключено, що ВР за підсумками роботи комісії може рекомендувати міській раді відсторонити від своїх обов’язків і секретаря міськради.