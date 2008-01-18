Міністерство ЖКГ: а як у вас з тарифоутворенням?

Харків. 18 січня. УНІАН. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України має намір створити в своїй структурі департамент, який би контролював тарифоутворення в житлово-комунальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр з питань ЖКХ України Олексій КУЧЕРЕНКО.

За його словами, державне регулювання монопольних ринків комунальних послуг має здійснювати Національна комісія з регулювання монополій, не підконтрольна ні Кабінету міністрів, ні органам місцевої влади. Але оскільки для її створення необхідно внести зміни в Конституцію України, міністр запропонував виконання її функцій тимчасово перекласти на департамент, який буде створений у структурі міністерства.

«Це буде умовний регулятор до створення комісії», - додав він.

О.КУЧЕРЕНКО уточнив, що для формування департаменту буде потрібно 6-9 місяців. Зокрема, департамент займатиметься ліцензуванням підприємств у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення.

Міністерство також планує розробити законопроект по внесенню змін до Закону «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» щодо регулювання природних монополій у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення в третьому кварталі цього року.

При цьому планується переглянути ліцензійні умови і вдосконалити систему контролю над їх дотриманням.

Підготовкою законопроекту з внесення змін до Конституції України про статус і порядок формування комісій з регулювання природних монополій у сфері комунальних послуг міністерство має намір зайнятися в четвертому кварталі цього року.