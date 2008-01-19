Ющенко привітав українців зі святом Водохреща
Президент побажав народу «йорданської чистоти»
Харків. 19 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ зі святом Водохреща.
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на святі Водохреща у столичному Гідропарку, В.ЮЩЕНКО наголосив, що в цей день земля очищується святою Дніпровою водою від всякої скверни і неправди.
«Ми зібралися сьогодні на березі нашої святого ріки – святого Дніпра, поруч із святими місцями, де тисячу років тому наші діди-прадіди приймали християнське вірування», - підкреслив Президент, зауваживши, що цим вони визначали духовні цінності і майбутнє нації.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що свято Водохреще нагадує про необхідність берегти свою внутрішню чистоту, плекати моральну чистоту всієї громади і дбати про збереження чистих і чудодійних сил нашої землі.
Президент побажав «йорданської чистоти» всьому народу України, щастя і добра всім сім’ям, громадянам України.
Після цього Президент взяв участь у молебні.