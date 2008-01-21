Кармазін проти продажу «Турбоатома»

Харків. 21 січня. УНІАН. Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА зупинити дію постанови Кабінету міністрів України про приватизацію в 2008 році державних пакетів акцій 19 підприємств.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Я вважаю, політики і урядовці знову наступають на граблі – ті помилки, які допустив уряд ЯНУКОВИЧА знову допущені цим розпорядженням уряду”, - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він нагадав, що Президент вже зупиняв постанови уряду ЯНУКОВИЧА про приватизацію ВАТ “Одеський припортовий завод”. Депутат переконаний, що не можна приватизувати ВАТ “Одеський припортовий завод”, оскільки це підприємство є техногенно-небезпечним об’єктом, який потенційно несе загрозу для екології. На його переконання, цим підприємством має розпоряджатись держава, оскільки новий власник може не забезпечити безпечну експлуатацію.

Крім того, Ю.КАРМАЗІН переконаний, що слід заборонити приватизацію всіх обленерго, оскільки це стратегічні підприємства. Крім того, Україна має негативний досвід приватизації підприємств у цій галузі, що призвело до фінансових втрат держави.

Ю.КАРМАЗІН повідомив, що вчора був у Президента і попросив зупинити цю постанову.

“Якщо уряд любою ціною буде намагатися набирати кошти - з ризиком для життя людей, тоді треба застосовувати право Президента про зупинення таких дій”, - підкреслив він.

Він наголосив також на важливості ухвалення нової програми приватизації. За його словами, уряд мав в першу чергу окреслити стратегічні напрями, в межах яких здійснюватиметься приватизація і чітко дати сигнали представникам вітчизняного і закордонного бізнесу про те, що не буде реприватизації.

Крім того Ю.КАРМАЗІН зауважив, що виставлення на продаж такої великої кількості підприємств одночасно призведе до зниження їх вартості.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір виставити на приватизаційний продаж в 2008 році держпакети акцій 19 підприємств. Як сказано в розпорядженні Кабміну від 16 січня 2008 року №81-р, на першочерговий продаж в 2008 році планується виставити держпакети акцій ВАТ “Укртелеком” (67,79%), ВАТ “Одеський припортовий завод” (99,57%), ВАТ “Турбоатом” (75,22%), Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене будівництво), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» (25,02%), ВАТ “Львівобленерго” (26,98%), ВАТ “Енергопоставляюча компанія “Одесаобленерго” (25,01%), ВАТ “Полтаваобленерго” (25%+1 акція), ВАТ “Київський завод реле і автоматики” (58,9%), ВАТ “Київський мотоциклетний завод” (100%, продаж із земельною ділянкою), ВАТ “Тернопільське об`єднання “Текстерно” (25%+1 акція), ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” (25%+1 акція), ВАТ “Науково-виробнича фірма “Луганські акумулятори” (25%+1 акція), ВАТ “Завод “Маяк” (100%), ВАТ суднобудівна компанія “Феодосії “Море” (100%), ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики імені Петровського” (93,07%), ВАТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів (44,44%), ВАТ “Енергопоставляюча компанія “Чернігівобленерго” (25%+1 акція), ВАТ “Сумиобленерго” (25%+1 акція).