Аксанюк - заслужений журналіст України

Харків. 22 січня. УНІАН. Власному кореспонденту Українського незалежного інформаційного агентства новин «УНІАН» в Одеській області Михайлу АКСАНЮКУ присвоєно звання «Заслужений журналіст України».

Почесне звання М.АКСАНЮКУ присвоєно згідно з Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА в числі великої групи громадських діячів, діячів культури та науки. Вони отримали державні нагороди за вагомий особистий внесок у справу єднання українського народу, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України відзначив .

Відповідний Указ № 32/2008 розміщений на сайті глави держави.