На Південному вокзалі затримали людину з бойовою гранатою

Харків. 28 січня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками міліції вилучили у 34-річного мешканця Харківської області бойову осколочну гранату Ф-1.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, зловмисника було затримано в Харкові поблизу Південного вокзалу під час спроби протиправного збуту бойових припасів.

В ході проведення особистого догляду у правопорушника було вилучено ручну осколочну гранату Ф-1, що містить заряд вибухової речовини – тротилу вагою близько 200 грамів.

Слідчим відділом Ленінського райвідділу міліції м. Харкова стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками ст. 263 КК України («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»), повідомили в прес-центрі.