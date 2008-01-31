Ющенко уболіває за харківський хокей

Харків. 30 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про деякі питання підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Президента України.

Своїм Указом, зокрема, Президент рекомендує Харківській міськраді передбачити фінансування для створення у 2008 році сучасної навчально-тренувальної бази для хокею з шайбою в комунальному закладі «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» (м. Харків).

Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендується передбачати у відповідних програмах розвитку фізкультури і спорту заходи щодо розвитку хокею з шайбою та забезпечувати їх належне фінансування.

Низка рекомендацій Кабінету міністрів та іншим органам влади видана з «метою розвитку олімпійського руху та популяризації хокею в Україні як одного з найвидовищніших видів спорту, доведення до належного рівня змагань національного чемпіонату та участі української збірної команди з хокею з шайбою і хокейних клубів у світових та європейських змаганнях найвищого рівня, з нагоди святкування у 2008 році 100-річчя Міжнародної федерації хокею та підготовки до відзначення у 2010 році 100-річчя українського хокею з шайбою».