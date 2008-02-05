Ющенко виступить у парламенті потім

Харків. 5 лютого. УНІАН. Звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Верховної ради перенесено на інший день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА (УНІАН: сьогодні вранці Президент планував виголосити щорічне Послання до Верховної ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України).

За її словами, таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що коаліція і опозиція не змогли знайти порозуміння і компроміс щодо розблокування роботи ВР.

У свою чергу Голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що народні депутати останнім часом дуже органічно «створюють парламентські кризи», і тому в такій обстановці навряд чи можливий виступ Президента.

За словами спікера, якщо парламент не дійде згоди, то він перетвориться не просто на цирк, а на «боксерський ринг».

У той же час голова ВР нагадав, що у парламенті зареєстровані три постанови, які стосуються питання вступу України в НАТО.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що жоден з проектів постанов не отримав переважної підтримки депутатів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, необхідно зробити все можливе, аби узгодити з цього питання єдиний проект постанови.