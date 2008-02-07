Науменка звинувачують у фінзловживаннях на суму в 40 млн. грн.

Харків. 7 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до суду справу стосовно колишнього гендиректора Харківського авіаційного заводу Павла НАУМЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

«Четвертого лютого справу передано до суду для розгляду по суті», - сказав В.СИНЧУК. П.НАУМЕНКУ, зазначив він, «інкримінуються дві статті: 191 (ч.5) і 366 (ч.2) – зловживання посадовою особою службовими обов’язками. При керуванні підприємством сталася з його вини розтрата фінансових ресурсів в особливо великих розмірах».

З П.НАУМЕНКА взято підпису про невиїзд, сказав прокурор.

За інформацією заступника прокурора області Сергія ХАЧАТРЯНА, розмір коштів, розтрата яких сталася з вини П.НАУМЕНКА, становить 40,4 млн. грн.

Справу розглядатиме Київський райсуд Харкова. Вона була порушена Службою безпеки України влітку 2006 року.