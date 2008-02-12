Виробникам допоможуть адаптуватися до умов СОТ

Харків. 12 лютого. УНІАН. Головне управління економіки та Головне управління зовнішньоекономічних зв`язків облдержадміністрації підготували власні програми консультативної допомоги суб`єктам господарської діяльності щодо питань роботи в умовах СОТ.

Як повідомляє прес-служба ОДА, про це заявив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

«Якщо виникають якісь питання, звертайтеся до облдержадміністрації. Ми зможемо надати необхідні консультації настільки, наскільки це дозволяє наша компетенція», - сказав керівник області.

Зокрема, в Головному управлінні економіки вже працює «гаряча лінія» з питань СОТ. Як повідомив начальник цього управління Анатолій ДУЛЕНКО, «наші співробітники навчені і знають, як рекомендувати і що порадити. Будемо раді допомогти».

За словами начальника ГУ зовнішньоекономічних зв`язків та євроінтеграції Віктора КОВАЛЕНКА, в структурі управління існує структурний підрозділ, який займається проблемами вступу до СОТ. «Ми працюємо у контакті з Інститутом стратегічних проблем, який займається теорією вступу, тому у нас є повна інформація з даного питання. Телефон - 700-55-88», - повідомив В. КОВАЛЕНКО.