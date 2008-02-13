12.00 14.02.08 У прес-центрі ”Майдан Свободи” - круглий стіл щодо конфліктної ситуації в Харківському метрополітені
16:50, 13 лютого 2008Харьків
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У ході Круглого столу будуть обговорені питання про причини голодування машиністів електропоїздів, а також про вимоги адміністрації метрополітену провести ще одну перевірку.
Учасники: Володимир Демиденко, голова територіального відділення вільної профспілки залізничників у Харківській області, Олександр Волков, начальник депо "Московське", Людмила Малиновська, заступник голови об’єднаної профспілки Харківського метрополітену та інші.
Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8, к.305. Тел.720-12-15, 720-12-16.
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