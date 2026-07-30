'Жахливий' Ferrari Luce став хітом: електромобіль готові відірвати з руками

Жоден інший новий автомобіль Ferrari не зазнав стільки критики, як електричний Luce.

Компанія Ferrari виконала план продажів електромобіля Luce на 2026 рік лише за два місяці, повідомляє Financial Times.

Відомий італійський виробник вже продав усю заплановану партію, яка становила близько 500 машин. Це сталося попри хвилю жорсткої критики дизайну та стартову ціну в 550 тисяч євро (близько 640 тисяч доларів), яка робить Luce одним із найдорожчих автомобілів у модельному ряду Ferrari.

Luce дебютував у Римі 25 травня, однак прем'єра виявилася суперечливою. Акції Ferrari впали на 6% упродовж кількох днів після презентації, а дизайн електромобіля зазнав хвилі критики в інтернеті. Колишній президент Ferrari Лука ді Монтедземоло навіть заявив італійським ЗМІ, що компанії варто було б "принаймні прибрати гарцюючого жеребця" з авто.

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Втім, це не вплинуло на інтерес покупців. Ferrari розпродала всю квоту Luce, заплановану на 2026 рік, ще до передачі першого автомобіля клієнтам. Поставки моделі мають розпочатися у жовтні.

У компанії відмовилися коментувати показники продажів, зазначивши, що детальніше розкажуть про ринковий прийом Luce під час оголошення фінансових результатів за перше півріччя.

Один із керівників Ferrari повідомив Financial Times, що незвичний дизайн автомобіля продиктований вимогами аеродинаміки й потребує часу, аби його "сприйняли та зрозуміли".

Найбільший попит на Luce спостерігається в Китаї – ринку, де, як повідомлялося раніше, усю першу партію електромобіля розкупили ще в червні. Ще у травні генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья заявляв, що модель активно замовляють як чинні клієнти бренду, так і нові покупці, а портфель замовлень уже заповнений майже до кінця 2027 року.

Luce – це чотиридверний п'ятимісний електромобіль, дизайн якого створили колишні дизайнери Apple Джоні Айв і Марк Ньюсон у межах студії LoveFrom.

Ferrari Luce не є традиційним суперкаром – це скоріше "сімейний" автомобіль, що й викликало невдоволення серед прихильників класичних моделей марки. Водночас за своїми динамічними характеристиками він відповідає рівню суперкарів.

Головною перевагою моделі є її технічне оснащення. Ще під час презентації Ferrari розкрила його характеристики: понад 1000 к. с., чотири незалежні електромотори, акумулятор ємністю 122 кВт·год, запас ходу понад 530 км і розгін від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди.

Значну частину цих технологій Ferrari розробила самостійно. Зокрема, йдеться про електромотори з роторами, інвертори на карбіді кремнію та активну електронну підвіску, яка аналізує дорожнє покриття із затримкою лише в одну мілісекунду.

Обсяги виробництва моделі навмисно залишаються невеликими. Менше ніж 500 автомобілів, запланованих до випуску у 2026 році, є незначною кількістю за мірками масового ринку електромобілів, але це повністю відповідає стратегії Ferrari.

Торік компанія майже вдвічі скоротила цільовий показник продажів електромобілів до 2030 року. Ferrari не прагне масового виробництва – бренд робить ставку на ексклюзивність. І, як показали продажі Luce, ця стратегія вкотре спрацювала.

Ferrari – останні новини

Італійський бренд не лише викликає суперечки серед шанувальників, а й регулярно презентує новинки у "класичному" стилі. Торік Ferrari представила новий гібридний суперкар, який мав повернути до життя одну з найвідоміших назв в історії бренду – Testarossa.

А ще раніше італійський бренд представив надпотужний суперкар Ferrari 12Cilindri, оснащений високообертовим атмосферним двигуном V12. Це двомісне купе класу гран-туризмо з передньоцентральним розташуванням двигуна та приводом на задні колеса.

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